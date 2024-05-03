بالأسماء.. أمر ملكي بمنح الجنسية السعودية لرجل وزوجته و14 من أبنائه في حائل

نشرت جريدة "أم القرى" الرسمية في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة، أمرا ملكيا بمنح الجنسية السعودية لرجل وزوجته و14 من أبنائه في حائل.

وأعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة حائل صدور أمر ملكي رقم 4/13793 القاضي بمنح الجنسية السعودية لزبون طلب معجل الشريفي الشمري وأفراد أسرته كل من زوجته فاطمة مظهر معجل الشريفي الشمري، وأولاده مريم، هاجر، حفصة، عبدالإله، أحمد، رقية، نقا، نداء، أنوار، برزان، رجاء، فريال، منيرة، مطلب.

المصدر: وسائل إعلام سعودية