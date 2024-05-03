كوريا الشمالية تسلط الضوء على سياساتها التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة

ركزت كوريا الشمالية على سياساتها التعليمية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وسط استمرار الانتقادات الدولية لها بشأن "تردي أوضاع حقوق الإنسان".

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وأفادت الصحيفة الرئيسية في كوريا الشمالية "رودونغ سينمون"، بأن احتفالا للترحيب بالطلاب الجدد أقيم في مدرسة مهنية تديرها اللجنة المركزية للاتحاد الكوري لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة أمس الخميس.

وقالت الصحيفة إن المشاركين تعهدوا بالمساعدة في تحسين ظروف تعليم طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتحويلهم إلى أشخاص موهوبين ومتفوقين.

وكثفت بيونغ يانغ من سياساتها تجاه هذه الفئة، وسط الانتقادات طويلة الأمد بسبب "انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان".

وأقام الشمال احتفالا بمناسبة افتتاح المركز الكوري لإعادة تأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في أبريل، كما اعتمد قانونا جديدا يضمن حقوقا متساوية لهم في سبتمبر.

غير أن المنتقدين يقولون إن "تلك الجهود ما هي إلا ستار للترويج للشمال على أنه بلد طبيعي يكفل حقوق الإنسان".

وأظهر تقرير سنوي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية في أبريل الماضي أن "الكوريين الشماليين ما زالوا يتعرضون لمجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان العام الماضي، بما في ذلك عمليات الترحيل القسري والقتل خارج نطاق القضاء والإجهاض القسري و"أسوأ أشكال" عمالة الأطفال".

واعتمدت سابقا، الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع، قرارا يدين "انتهاكات منهجية على نطاق واسع لحقوق الإنسان من قبل كوريا الشمالية".

المصدر: "يونهاب"