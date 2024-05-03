مصر.. النيابة العامة توجه 3 تهم لقاتل الطفلة السودانية

وجهت النيابة العامة في مصر، إلى قاتل الطفلة جنيت جمعة بطرس (سودانية الجنسية) عدة تهم تتعلق بالواقعة التي ارتكبها، وذلك بعد تحديد محكمة استئناف القاهرة 7 مايو، موعدا لمحاكمة المتهم.

وأصدرت النيابة العامة، بيانا صحفيا، بإحالة المتهم في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة جنيت.

ووجهت النيابة العامة للمتهم بقتل الطفلة، ارتكاب جرائم "خطف المجني عليها"، و"هتك عرضها" و"قتلها عمدا"، والمعاقب عليها بالإعدام، وأمرت النيابة بإحالة المتهم (عامل نظافة بأحد المطاعم) إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نسب إليه من ارتكاب تلك الجرائم.

وكانت الجهات القضائية قد تلقت إخطارا بالعثور على جثمان المجني عليها والتي تبلغ من العمر عشرة أشهر، بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.

وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن "المتهم خطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقا".

واعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد أيضا بتقرير الطب الشرعي.

المصدر: "اليوم السابع"