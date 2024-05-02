مصر.. نجاة شابين من موت محقق بسقوط سيدة عليهما من الطابق الرابع (فيديو)

نجا شابان مصريان من موت محقق بعدما سقطت عليهما سيدة أثناء محاولتها الانتحار بالقفز من الطابق الرابع في مسكنها بمحافظة الشرقية (شمال) إثر خلافات زوجية.

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وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول كل من ممدوح إسماعيل ومجدي زكريا المقيمان بمدينة العاشر من رمضان، مصابين بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد وقد تم تحويلهما إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.

ووفق ما ذكره موقع "الشروق" المصري، تبين أنهما أصيبا إثر سقوط سيدة عليهما عند محاولتها الانتحار بالقفز من الطابق الرابع في مسكنها بالحي الرابع عشر بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وأفاد المصدر ذاته بأن أحد الشابين لاحظ السيدة وهي تحاول القفز من الطابق الرابع، مشيرا إلى أنها أقدمت على فعلتها بعدما فشل زوجها في منعها.

وأشار إلى أنهما حاولا إنقاذ حياتها وتلقفها قبل وقوعها على الأرض إلا أن أثر الاصطدام تسبب في إصابتهما دون تأثر السيدة.

ووثق مقطع فيديو عملية التقاط السيدة قبل ارتطامها بالأرض.

المصدر: موقع "الشروق" المصري