ليست الحقيقة.. مفاجأة في فيديو زعم ناشروه أنها فرحة مسن رزق بمولود بعد 25 عاما من الزواج (فيديو)

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو حصد آلاف الإعجابات والمشاركات، لرجل مسن يرقص بطريقة أثارت الإعجاب.

وأظهر الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على "فيسبوك" تحت عنوان "كان محروما من الخلفة 25 سنة واللي في إيده شهادة ميلاد ابنه فرحان بيها ربنا يكرم كل محروم"، مسنا يحمل بيده ملفا ورقيا ويرقص بطريقة أثارت إعجاب مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي.

وكشف موقع "القاهرة 24" حقيقة ما تضمنه المقطع، حيث قال إن الفيديو تم تصويره في عام 2015 بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا لمسن يوم زفاف ابن شقيقه والذي تصادف مع تمكنه من استخراج عقود أرض زراعية ملكه وليس كما يشاع على مواقع التواصل على أنها فرحة أب رزق بمولود بعد 25 عاما من الزواج.

وقال محمد حسن المريخي ابن شقيق المسن وملتقط الفيديو إنه صور مقطع عمه ويدعى الطوخي بخيت المريخي صباح يوم زفافه في عام 2015.

وأفاد بأن كواليس تصوير الفيديو تتلخص في أنه في أثناء الاستعدادات الأخيرة لإقامة ليلة زفافه بالقرية كان عمه عائدا بعقد أرض ملكه استخرجه بعد معاناة مع الإجراءات، وعند رؤيته التجهيزات بدأ في الرقص فرحا بحفل الزفاف وحصوله على العقد.

وصرح بأنه رفع الفيديو على قناته على "تيك توك" منذ عامين تقريبا وحصد ملايين المشاهدات، مشيرا إلى أنه فوجئ بقيام آخرين بنشر الفيديو مرة أخرى بعنوان "فرحة أب لإنجابه بعد 25 عاما".

وذكر محمد حسن المريخي أن عمه لديه 6 أبناء في عمر الشباب.

المصدر: "القاهرة 24"