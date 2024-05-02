الأردن.. الأميرة رجوة الحسين تتسوق في أحد محال مستلزمات الأطفال

رصد مقطع فيديو تم تداوله على مواقع إخبارية، الأميرة رجوة، زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، وهي تخرج من أحد متاجر العاصمة عمان، التي توفر مستلزمات المنزل والأطفال.

وظهرت الأمير رجوة الحسين في الفيديو، وعلامات الحمل واضحة عليها، إذ تنتظر العائلة المالكة في الأردن المولود الأول لولي العهد وزوجته في صيف العام الحالي.

وكان الديوان الملكي الهاشمي قد نشر خبر حمل الأميرة في 10 أبريل خلال بيان قال فيه: إن "صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، ينتظران مولودهما الأول، في صيف العام الحالي.

الأميرة رجوة في أحد متاجر عمان التي توفر مستلزمات المنزل والأطفال#الوكيل_الإخباريpic.twitter.com/h0vmADG7Ro — الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 1, 2024

والديوان الملكي الهاشمي، إذ يهنئ صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، بهذه المناسبة، ليتمنى لصاحبي السمو الملكي الذرية الصالحة المعافاة الطيبة".

وقبل أيام، ضجت مواقع التواصل في الأردن بالتهاني للأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله، بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر الأمير الحسين صورة للأميرة رجوة على صفحته بمنصة "انستغرام" قائلا بتعليق: "أسأل المولى عز وجل أن يديم المودة بيننا.. كل عام ورفيقة العمر رجوة بألف خير".



هذا وأعادت الملكة رانيا العبد الله، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، نشر التدوينة عبر خاصية "الستوري" على صفحتها بإنستغرام قائلة "كل عام وأغلى رجوة بخير".

المصدر: RT