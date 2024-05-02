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الولايات المتحدة.. أب يرغم طفله على ممارسة الرياضة حتى الموت (فيديو)

مجتمع

الولايات المتحدة.. أب يرغم طفله على ممارسة الرياضة حتى الموت (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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تشهد مدينة نيوجيرسي الأمريكية جلسة محاكمة أب أجبر ابنه البالغ من العمر ست سنوات على الركض على جهاز المشي لأنه "سمين للغاية"، مما أدى لوفاة الطفل متأثرا بإصابات.

وتم اتهام الأب الذي يدعى كريستوفر غريغور (31 عاما) بتعريض سلامة طفله كوري ميتشولو للخطر والقتل من الدرجة الأولى.

وقال المحققون إن لقطات المراقبة من مركز اللياقة البدنية في مجمع شقق غريغور تظهر كوري وهو يركض على جهاز المشي بينما يزيد والده السرعة في 20 مارس 2021.

وفي الفيديو، يتعثر الصبي ويسقط عدة مرات وهو يحاول مواكبة سرعة الجهاز، ويمكن رؤية غريغور وهو يمسك كوري من قميصه، ويقوم بعض رأس الطفل.

وبعد أسبوعين، في 2 أبريل، قال غريغور إنه أحضر ابنه إلى المستشفى بعد أن استيقظ الصبي من قيلولة وهو يتعثر، ويتلعثم في كلماته، ويعاني من الغثيان وضيق التنفس. تم أخذ كوري لإجراء فحص بالأشعة المقطعية حيث أصيب بنوبة صرع ثم مات مباشرة.

وأظهر تشريح الجثة أن سبب الوفاة: إصابات حادة مع كدمات في القلب والكبد مع التهاب حاد وتعفن الدم. إلا أنه لم يحكم بطريقة الوفاة بل اعتبره "غير محدد".

وقد قام استشاري الطب الشرعي الدكتور توماس أندرو بمراجعة القضية في سبتمبر 2021، وقال إن كوري عانى من إصابة حادة في القلب قبل 4 إلى 12 ساعة من وفاته.

ووجد ما وصفه بدليل على سوء المعاملة المزمنة، بما في ذلك إصابات حادة في الصدر والبطن مع تمزق في القلب وكدمة في الرئة اليسرى وتمزق وكدمة في الكبد.

وتم القبض على غريغور في البداية بتهمة تعريض سلامة طفل للخطر في 7 يوليو بسبب حادثة جهاز المشي. وقالت السلطات إنه "أطلق سراحه لاحقا بعد دفع الكفالة". ثم تم القبض عليه بتهمة قتل كوري في 9 مارس 2022.

وغريغور، الذي رفض عرض الإقرار بالذنب مقابل السجن لمدة 30 عاما، محتجز حاليا بدون كفالة في سجن مقاطعة أوشن. وفي حالة إدانته فإنه يواجه السجن مدى الحياة.

وقد عقدت أولى جلسات المحاكمة يوم 30 أبريل 2024، وثاني يوم في 1 مايو الحالي.

المصدر: court tv

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