مصر.. اشتباكات مسلحة بين عائلتين تسفر عن اشتعال النيران في منازل

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية بمديرية أمن قنا من السيطرة على اشتباكات مسلحة بين عائلتين، أسفرت عن اشتعال النيران في 3 منازل وإصابة شاب.

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وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات بورود بلاغ من النجدة بنشوب مشاجرة بين عائلتين تسببت في إشعال النيران داخل بعض المنازل في قرية أولاد عمرو بمركز قنا، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة على الفور.

وتبين عقب الفحص إصابة شاب يُدعى يوسف باختناق بسبب إشعال النيران في 3 منازل إثر اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين في جزيرة الطوابية قرية أولاد عمرو، حيث تم نقل المصاب إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، وقد أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

المصدر: "القاهرة 24"