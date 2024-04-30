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نجيب ساويرس يعلق على وصف رئيس مصري راحل بـ"الساذج"

مجتمع

نجيب ساويرس يعلق على وصف رئيس مصري راحل بـ
AP
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علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على وصف الرئيس المصري الراحل محمد نجيب بـ"الساذج" فقال إنه فقط "حسن النية"، وذلك بعد تناقل تصريحات منسوبة إليه بشأن جماعة الإخوان المسلمين.

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وفي التفاصيل، كتب صحفي مصري في حسابه على منصة "إكس": "مشاعري معهم، مع الإخوان، رغم أنهم تخلوا عني وعن الديمقراطية، ورفضوا أن يقفوا في وجه عبد الناصر، بل وقفوا معه وساندوه، بعد أن اعتقدوا أنهم سيصبحون حزب الثورة، وأنهم سيضحكون عليه ويطوونه تحتهم، فإذا به يستغلهم في ضربي، وفي ضرب الديمقراطية، وفي تحقيق شعبية له.. (مذكرات الرئيس محمد نجيب)". 

في حين علق أحد مستخدمي المنصة على منشور الصحفي قائلا: "كان راجل ساذج الله يرحمه بقي". 

ليرد ساويرس على التعليق قائلا: "حسن النيةً ألطف من ساذج"، حسب تعبيره. 

جدير بالذكر أن محمد نجيب هو أول رئيس مصري بعد سقوط الملكية في البلاد ونجاح حركة "الضباط الأحرار" بالوصول إلى السلطة.

المصدر: RT

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