جدل في عمان بعد تداول صورة "مريبة" من كتاب مدرسي (صورة)

أثارت صورة متداولة من كتاب الرياضيات للصف الرابع الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان.

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ووردت في الصفحة 45 من الكتاب المذكور صورة لعدد من القمصان، أحدها يحمل ألوانا تشبه ألوان علم المثليين، وهي ألوان قوس قزح، وجاء في التعليق عليها: "لدى سالم ستة قمصان ما الكسر الذي تمثله القمصان البيضاء بالكامل".

وطالب نشطاء بتغيير لون القميص في الطبعات القادمة، حتى لا تصبح ألوان علم المثليين مألوفة لدى الأطفال، ودعا آخرون لمحاسبة المسؤولين عن الموضوع، بينما اعتبر البعض أن القصة غير مقصودة وليست بالخطأ الفادح.

يذكر أن سلطنة عمان تجرّم المثلية الجنسية ويعاقب عليها القانون، كما يرفض المجتمع المحافظ هذه الظاهرة، وكثيرا ما صرح مفتي السلطنة أحمد بن حمد الخليلي، برفضه الصريح لها، محذرا من تسربها للمجتمعات العربية.

الأفاضل وزارة التربية والتعليم... لعنايتكم الكريمة

كتاب التلميذ، مادة الرياضيات، الفصل الدراسي الثاني، صفحة 45

نرجو تغيير لون القميص في الطبعات القادمة، حتى لا تصبح ألوان #المثليين مألوفة لدى الأطفال@EduGovOmanpic.twitter.com/Bc4lC4Hpmq — Sultan AL Mahrouqi (@sultan8822) April 28, 2024

يفترض من قام بإعداد هذا الكتاب وكذلك من قام بمراجعته يحاسب على هذا الخطأ الفادح والذي لا يغتفر سواء بقصد او بدون قصد

لقد تم تقديم التربية على التعليم في مسمى الوزارة ولذلك كيف يتم تعليم ابنائنا الطلبه مثل هذه الشعارات على الكتب المدرسيه

لقد كثرت اخطاء وزلات هذه الوزارة ولذلك… — Hamed Alrasbi (@HamedAlrasbi) April 28, 2024

اخي وزارة التربية من راس الى ساس اخطاء في اخطاء وين تكحل وين ترمد الحال من بعضه انا اقترح بان يكون مدة الوزير في الوزارة 4سنوات ويحاسب على كل شي ان كان ثبت وجودة او لا في تلك الوزارة — layth almosalami (@Ly61995644) April 28, 2024

ود الحلال هذي ألوان الطيف شوهتوا الطبيعة بتفكيركم المعفن يعني الطفل اللحين بيروح تفكيره وراء الشمس؟ فطرته تدلّه بيشوفها على أنها ألوااااان الطييييف فقططططط 🌈🌈🦌🌱 — إلْهَام (@elh963) April 28, 2024

المصدر: RT