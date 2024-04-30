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جدل في عمان بعد تداول صورة "مريبة" من كتاب مدرسي (صورة)

مجتمع

جدل في عمان بعد تداول صورة
مسقط
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أثارت صورة متداولة من كتاب الرياضيات للصف الرابع الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان.

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ووردت في الصفحة 45 من الكتاب المذكور صورة لعدد من القمصان، أحدها يحمل ألوانا تشبه ألوان علم المثليين، وهي ألوان قوس قزح، وجاء في التعليق عليها: "لدى سالم ستة قمصان ما الكسر الذي تمثله القمصان البيضاء بالكامل".

وطالب نشطاء بتغيير لون القميص في الطبعات القادمة، حتى لا تصبح ألوان علم المثليين مألوفة لدى الأطفال، ودعا آخرون لمحاسبة المسؤولين عن الموضوع، بينما اعتبر البعض أن القصة غير مقصودة وليست بالخطأ الفادح.

يذكر أن سلطنة عمان تجرّم المثلية الجنسية ويعاقب عليها القانون، كما يرفض المجتمع المحافظ هذه الظاهرة، وكثيرا ما صرح مفتي السلطنة أحمد بن حمد الخليلي، برفضه الصريح لها، محذرا من تسربها للمجتمعات العربية.

المصدر: RT

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