 
مباشر

"المجلس": محكمة التمييز تقضي بإدانة شيخة "سرقت مستنداً موقعاً على بياض"

مجتمع

AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xg75

أفادت وسائل إعلام كويتية بأن محكمة التمييز قضت بإدانة "شيخة" لاتهامها بـ"سرقة مستند موقع على بياض".

وقالت صحيفة "المجلس" الكويتية إن "محكمة التمييز قضت بإدانة شيخة "من الأسرة الحاكمة" بتهمة سرقة مستند موقع على بياض للتخلص من دين عليها بقيمة نصف مليون دينار".

وفي حين لم يتم ذكر اسم الشيخة أو صفتها، أثنى البعض على القضاء الكويتي "الذي لا يميز" بين المواطنين.

إقرأ المزيد
محكمة التمييز الكويتية تقضي بسجن وزير الدفاع السابق 7 سنوات في قضية
محكمة التمييز الكويتية تقضي بسجن وزير الدفاع السابق 7 سنوات في قضية "صندوق الجيش"

المصدر: "المجلس" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا