"المجلس": محكمة التمييز تقضي بإدانة شيخة "سرقت مستنداً موقعاً على بياض"

أفادت وسائل إعلام كويتية بأن محكمة التمييز قضت بإدانة "شيخة" لاتهامها بـ"سرقة مستند موقع على بياض".

وقالت صحيفة "المجلس" الكويتية إن "محكمة التمييز قضت بإدانة شيخة "من الأسرة الحاكمة" بتهمة سرقة مستند موقع على بياض للتخلص من دين عليها بقيمة نصف مليون دينار".

وفي حين لم يتم ذكر اسم الشيخة أو صفتها، أثنى البعض على القضاء الكويتي "الذي لا يميز" بين المواطنين.

الحمدلله القانون يطبق على الجميع شيخ أو تاجر أو مواطن ٤ سلندر . — Kuwait City (@KuwaitC45526367) April 28, 2024

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المصدر: "المجلس"