مصر.. مقطع فيديو يوثق لحظة ضبط شاب لاتهامه بانتحال صفة طبيب أسنان في المنوفية (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نشره موقع "القاهرة 24"، لحظة ضبط شاب حاصل على بكالوريوس" شريعة وقانون"، متلبسا بتهمة انتحال صفة طبيب أسنان وفتح عيادة ومعمل أسنان في محافظة المنوفية بمصر.

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وأبان الفيديو دخول لجنة الضبط على المتهم أثناء إجرائه كشفا لإحدى السيدات داخل العيادة وجرى حوار بينهم، ثم تم القبض عليه.

وضبطت اللجنة أدوية وأدوات غير معقمة والمتهم داخل العيادة غير المرخصة، واصطحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة منوف لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وجاء ذلك بالتنسيق بين قوات الشرطة وإدارة العلاج الحر ومركز ومدينة منوف حيث تم عمل حملة تفتيشية علي العيادة وتبين أن منتحل صفة طبيب الأسنان خريج كلية شريعة وقانون.

كما تبين قيام منتحل صفة الطبيب بفتح عيادة للكشف علي المرضى وعمل روشتات باسمه، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصدر: "القاهرة 24" + "صدى البلد"