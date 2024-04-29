 
مباشر
عاجل
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين وإصابة اثنين آخرين في كمين القسام قرب ثكنة "نيتساريم"

السعودية.. شاب يهدي "بطل الجرافة" مركبة من آخر طراز لإنقاذه 4 أشخاص من السيل (فيديو)

مجتمع

السعودية.. شاب يهدي
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xg65

انتشر على مواقع التواصل بالسعودية مقطع فيديو يوثق قيام مواطن بإهداء مركبة "جيب شاص" من آخر طراز لسائق جرافة وُصف بـ"البطل" إثر إنقاذه 4 أشخاص علقوا وسط السيل في "وادي الجعبة".

وقال مقدم السيارة في مقطع الفيديو: "هذه الشاص هديتي لعايض الأكلبي صاحب الوجه الجميل بعد إنقاذه للشباب وهذا هدية له من كود شهران".

هذا وكشف المواطن عايض الأكلبي تفاصيل إنقاذه 4 أشخاص علقوا وسط السيل في "وادي الجعبة".

إقرأ المزيد
السعودية.. تفاعل على مقطع فيديو يوثق
السعودية.. تفاعل على مقطع فيديو يوثق "بطولة" مواطن في إنقاذ شباب علقوا في السيول (فيديو)

وخلال مداخلة مع برنامج "الراصد"، أوضح الأكلبي قائلا: "تلقيت اتصالا من أحد أقاربي أخبرني فيه باحتجاز أشخاص في وادي الجعبة، وذهبت إلى الوادي بـ"الشيول" (الجرافة) الخاص بي، وكان الدفاع المدني موجودا، والسيل شديدا جدا، وتوقعت زيادة قوة السيل، وحسبت الوقت إذ يمكن لو تأخرت عليهم سيفقدون حياتهم".

وأردف: "عرض الوادي أكثر من 300 متر، واخترقت نحو مسافة 100 متر ، والشيول غرز نوعا ما وسط السيل، ولكن قاومت واقتربت من المحتجزين ورجوت الله أن ينقذنا وينقذهم".

وختم قائلا: "يعلم الله أني لا أعرفهم ولا يعرفونني وقالوا لي تكفى"، مشيرا إلى أن الأشخاص الأربعة فرحوا بعد خروجهم من السيل وتبادلوا الأحضان.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا