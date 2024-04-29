السعودية.. شاب يهدي "بطل الجرافة" مركبة من آخر طراز لإنقاذه 4 أشخاص من السيل (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل بالسعودية مقطع فيديو يوثق قيام مواطن بإهداء مركبة "جيب شاص" من آخر طراز لسائق جرافة وُصف بـ"البطل" إثر إنقاذه 4 أشخاص علقوا وسط السيل في "وادي الجعبة".

وقال مقدم السيارة في مقطع الفيديو: "هذه الشاص هديتي لعايض الأكلبي صاحب الوجه الجميل بعد إنقاذه للشباب وهذا هدية له من كود شهران".

هذا وكشف المواطن عايض الأكلبي تفاصيل إنقاذه 4 أشخاص علقوا وسط السيل في "وادي الجعبة".

شاص اخر موديل من كود شهران

لصحاب الشيول عايض الاكلبي

في موقفه عصر امس في السيل يستاهل 🌹👍 pic.twitter.com/KX6PnVTRCx — وناسة البر (@Shm50011) April 28, 2024

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وخلال مداخلة مع برنامج "الراصد"، أوضح الأكلبي قائلا: "تلقيت اتصالا من أحد أقاربي أخبرني فيه باحتجاز أشخاص في وادي الجعبة، وذهبت إلى الوادي بـ"الشيول" (الجرافة) الخاص بي، وكان الدفاع المدني موجودا، والسيل شديدا جدا، وتوقعت زيادة قوة السيل، وحسبت الوقت إذ يمكن لو تأخرت عليهم سيفقدون حياتهم".

وأردف: "عرض الوادي أكثر من 300 متر، واخترقت نحو مسافة 100 متر ، والشيول غرز نوعا ما وسط السيل، ولكن قاومت واقتربت من المحتجزين ورجوت الله أن ينقذنا وينقذهم".

وختم قائلا: "يعلم الله أني لا أعرفهم ولا يعرفونني وقالوا لي تكفى"، مشيرا إلى أن الأشخاص الأربعة فرحوا بعد خروجهم من السيل وتبادلوا الأحضان.

فيديو | منقذ الأشخاص الأربعة في "وادي الجعبة" عايض الأكلبي: رجوت الله وخاطرت لإنقاذ نفسي وإنقاذهم ويعلم الله أني لا أعرفهم ولا يعرفونني لكنهم قالوا لي "تكفى"#الراصدpic.twitter.com/QT2yPjQ3w6 — الراصد (@alraasd) April 28, 2024

المصدر: RT