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عيد ميلاد الأميرة رجوة الحسين يثير تفاعلا كبيرا..كيف هنأها ولي العهد الأردني والملكة رانيا؟ (صور)

مجتمع

عيد ميلاد الأميرة رجوة الحسين يثير تفاعلا كبيرا..كيف هنأها ولي العهد الأردني والملكة رانيا؟ (صور)
AFP
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ضجت مواقع التواصل في الأردن اليوم الأحد بالتهاني للأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله، بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر الأمير الحسين صورة للأميرة رجوة على صفحته بمنصة "انستغرام" قائلا بتعليق: "أسأل المولى عز وجل أن يديم المودة بيننا.. كل عام ورفيقة العمر رجوة بألف خير".

هذا وأعادت الملكة رانيا العبد الله، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، نشر التدوينة عبر خاصية "الستوري" على صفحتها بإنستغرام قائلة "كل عام وأغلى رجوة بخير".

عيد ميلاد الأميرة رجوة الحسين يثير تفاعلا كبيرا..كيف هنأها ولي العهد الأردني والملكة رانيا؟ (صور)

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع عيد ميلاد الأميرة رجوة، حيث تمنوا لها الصحة والعافية، متداولين صورا حديثة للأميرة التي أعلن مؤخرا أنها حامل بعد نحو 10 أشهر على زواجها الملكي.

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ونشر التلفزيون الأردني نبذة سريعة عن الأميرة رجوة بتدوينة على صفحته الرسمية في منصة "إكس" جاء فيها: "عيد ميلاد الأميرة رجوة يصادف غدا يصادف يوم غد الأحد، العيد الثلاثون لميلاد سمو الأميرة رجوة الحسين".

وأضاف: "ولدت سموها بالرياض في 28 نيسان 1994، للمرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، والسيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا"، متابعا: "وعُقد قران سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد على سمو الأميرة رجوة الحسين في الأول من يونيو العام الماضي".

وأوضح قائلا: "تلقت سموها دراستها الثانوية بالمملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" بنيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، وحصلت سموها على شهادة في الاتصالات المرئية من معهد الأزياء للتصميم والتجارة في الولايات المتحدة الأميركية".

وأكمل: "ومن هوايات سموها، ركوب الخيل والرسم، وتصميم الأعمال التشكيلية اليدوية، وإعداد التصاميم الهندسية والفنية باستخدام البرمجيات والوسائط الرقمية. وتجيد سموها اللغتين الإنجليزية والفرنسية".

المصدر: RT

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