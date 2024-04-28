بعد أن نشره إيلون ماسك..الشيخ عبد الله بن زايد ينشر فيديو قديما له حذر فيه من الإرهاب ويعلق (فيديو)

نشر وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد مقطع فيديو سابق له يعود تاريخه إلى 7 سنوات، وهو يتحدث فيه محذرا من الإرهاب والإرهابيين، وعلق عليه، ما أثار تفاعلا كبيرا.

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وجاء في تعليق الشيخ عبد الله بن زايد على مقطع الفيديو الخاص به: "قلت لكم ذلك".

وقال وزير الخارجية في المقطع: "دعوني أقول هذا باللغة الإنجليزية لتتمكن (مديرة الحوار) من فهم ما أقوله، أعلم أن لديك مترجما، ولكن أريد أن أتأكد من أنك ستفهمين هذا بشكل صحيح: سيأتي يوم سنرى فيه متشددين متطرفين وإرهابيين بصورة أكبر بكثير يخرجون من أوروبا بسبب قلة اتخاذ القرارات ومحاولة اتخاذ ما هو صحيح سياسيا، أو افتراض أنهم يعلمون الشرق الأوسط ويعلمون ما هو الإسلام ويعرفون الآخرين بصورة أكثر مما نعرفهم نحن، وأنا آسف ولكن هذا جهل تماما".

وتفاعل نشطاء على منصة "إكس"، مع منشور بن زايد، حيث حظي بملايين المشاهدات، وآلاف المشاركات.

وكتب أحدهم معلقا: "لقد فعلت (قلتَ ذلك)، ولم يستمعوا قط، ويدفعون الثمن الآن"، وأضاف آخر: "الحقيقة هي أنهم يعرفون، ويعلمون أننا نعرف، لكنهم لم يتوقعوا أبدا أن تنفجر هذه الأمور في وجوههم".

The truth is, they know, and they know we know, but they never expected it to be blown in their face. — Ziad Alshobaki (@ZiadAlshobaki) April 28, 2024

وكان الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك قد أعاد نشر مقطع الفيديو السابق لوزير الخارجية الإماراتي وكتب معلقا: "يعلم ما يقوله".

He knows what he’s talking about https://t.co/2b9CCvQdPp — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2024

المصدر: RT