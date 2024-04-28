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بعد أن نشره إيلون ماسك..الشيخ عبد الله بن زايد ينشر فيديو قديما له حذر فيه من الإرهاب ويعلق (فيديو)

مجتمع

بعد أن نشره إيلون ماسك..الشيخ عبد الله بن زايد ينشر فيديو قديما له حذر فيه من الإرهاب ويعلق (فيديو)
Globallookpress
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد
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نشر وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد مقطع فيديو سابق له يعود تاريخه إلى 7 سنوات، وهو يتحدث فيه محذرا من الإرهاب والإرهابيين، وعلق عليه، ما أثار تفاعلا كبيرا.

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وجاء في تعليق الشيخ عبد الله بن زايد على مقطع الفيديو الخاص به: "قلت لكم ذلك".

وقال وزير الخارجية في المقطع: "دعوني أقول هذا باللغة الإنجليزية لتتمكن (مديرة الحوار) من فهم ما أقوله، أعلم أن لديك مترجما، ولكن أريد أن أتأكد من أنك ستفهمين هذا بشكل صحيح: سيأتي يوم سنرى فيه متشددين متطرفين وإرهابيين بصورة أكبر بكثير يخرجون من أوروبا بسبب قلة اتخاذ القرارات ومحاولة اتخاذ ما هو صحيح سياسيا، أو افتراض أنهم يعلمون الشرق الأوسط ويعلمون ما هو الإسلام ويعرفون الآخرين بصورة أكثر مما نعرفهم نحن، وأنا آسف ولكن هذا جهل تماما".

وتفاعل نشطاء على منصة "إكس"، مع منشور بن زايد، حيث حظي بملايين المشاهدات، وآلاف المشاركات.

وكتب أحدهم معلقا: "لقد فعلت (قلتَ ذلك)، ولم يستمعوا قط، ويدفعون الثمن الآن"، وأضاف آخر: "الحقيقة هي أنهم يعرفون، ويعلمون أننا نعرف، لكنهم لم يتوقعوا أبدا أن تنفجر هذه الأمور في وجوههم".

بعد أن نشره إيلون ماسك..الشيخ عبد الله بن زايد ينشر فيديو قديما له حذر فيه من الإرهاب ويعلق (فيديو)

وكان الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك قد أعاد نشر مقطع الفيديو السابق لوزير الخارجية الإماراتي وكتب معلقا: "يعلم ما يقوله".

المصدر: RT

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