نجل ملك البحرين يثير تفاعلا بحديثه عن دراسته في كلية "ساندهيرست" العسكرية ومسؤوليته بالفصيل (فيديو)

تحدث الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، نجل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن دراسته في كلية "ساندهيرست " العسكرية الملكية البريطانية.

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وفي لقاء مع "بودكاست عمار"، أوضح الشيخ ناصر بن حمد أن كل فرد في الفصيل لديه مهمة في تنظيف الثكنات، فمثلا كان هنالك شخص مسؤول عن تلميع الأبواب وآخر عن الحمامات.

وبسؤال مقدم البرنامج له عن مسؤوليته، رد الشيخ ناصر بعفوية بأنه كان مسؤولا عن "تنظيف الحمامات".

ولفت الشيخ ناصر إلى أن الرقيب كان عندما يدخل غرفة الطلبة، لا بد أن يجدها منظمة ويرى الملابس مكوية والسرير مشدودا "مسموداً".

وذكر أنه رتب السرير وكوى المخدة، ثم نام مدى عام كامل على الأرض ولم يستخدمه ولا مرة لأنه ليس لديه طاقة لفعل ذلك كل مرة.

وأثار حديث الشيخ ناصر بن حمد تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل، حيث علق أحدهم قائلا: "الله يحفظك سمو الشيخ ناصر آل خليفة"، وأضاف آخر: "نعم العسكرية وما أدراك ما هي العسكرية".

نعم العسكرية وما ادراك ما هي العسكرية ✅ — jarrah alsaleh (@jarrah_saleh) April 26, 2024

المصدر: "القبس"