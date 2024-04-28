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مصر.. الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو أثار غضبا كبيرا في البلاد (فيديو)

مجتمع

مصر.. الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو أثار غضبا كبيرا في البلاد (فيديو)
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كشفت الداخلية المصرية ملابسات مقطع فيديو يظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة بالدقهلية، عقب انتشاره على مواقع التواصل وإثارته غضبا كبيرا بالبلاد.

وقالت الداخلية في بيانها: "بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجارى تبلغ مركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المواطنات وبرفقتها نجلها "من ذوي الاحتياجات الخاصة" (مقيمان بدائرة المركز)، تضررها من عامل (مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالتعدى على نجلها بالضرب بالأيدي وإحداث إصابته بجروح سطحية متفرقة بالجسم، بسبب خلافات الجيرة".

وأشارت الداخلية إلى أنه "تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه"، كما "تولت النيابة العامة التحقيق".

وكان مقطع الفيديو قد أثار غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر الكثيرون هذا التصرف وطالبوا بسجن الشخص الذي ظهر وهو يضرب الضحية.

المصدر: RT

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