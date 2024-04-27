العراق.. جريمة بشعة تهز محافظة نينوى والداخلية تكشف التفاصيل

كشفت وزارة الداخلية العراقية تفاصيل جريمة بشعة هزت محافظة نينوى، مشيرة إلى أنها تمكنت من الفبض على الجناة.

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وفي بيان لها، قالت وزارة الداخلية: "بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة نينوى، وبعد تشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة الإجرام وعضوية ضباط شعب النصر والحمدانية لمكافحة الإجرام، بالتعاون مع قسم شرطة الحمدانية، واستحصال موافقة قاضي التحقيق المختص، وإجراء الكشف والمخطط على محل الحادث، وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بحادث قتل طفلتين شقيقتين، تبلغ الأولى من العمر 7 سنوات والثانية 3 سنوات، تمكن فريق العمل من كشف الجريمة التي وقعت في مجمع الزهراء السكني التابع لناحية برطلة خلال أقل من 24 ساعة من البدء بالتحقيق والتوصل إلى الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة".

وأضاف بين الداخلية: "تبين أن الفاعلين هم الأب والأم بمساعدة الابن، حيث تم تدوين أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا".

وجاء باعتراف المتهمين أن "سبب إقدامهم على الجريمة هو مشاكل عائلية بسبب إدمان الأب والأم على تناول الخمر والمشروبات الكحولية، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق المادة 406 ق ع"، وفق البيان.

المصدر: RT