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النيابة المصرية تصدر قرارا عاجلا بحق بلوغر شهيرة نشرت فيديوهات خادشة للحياء

مجتمع

النيابة المصرية تصدر قرارا عاجلا بحق بلوغر شهيرة نشرت فيديوهات خادشة للحياء
صورة تعبيرية
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اعتقلت السلطات الأمنية المصرية في محافظة الجيزة البلوغر الشهيرة نادين طارق بسبب نشرها محتوى مخلّا بالآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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وقررت نيابة الهرم حبس طارق 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد تحقيقات استمرت قرابة 7 ساعات، حيث واجهتها بالأدلة التي جمعتها ضدها الإدارة العامة لمباحث الآداب.

وتم الاحتفاظ بهاتفها المحمول الذي يحتوي مقاطع فيديو تتضمن ألفاظا خادشة ومشاهد إباحية تبثها المتهمة عبر حسابها الشخصي من أجل جمع الأرباح.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط إحدى السيدات (32 عاما) بالجيزة لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيق "تيك توك"، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

النيابة المصرية تصدر قرارا عاجلا بحق بلوغر شهيرة نشرت فيديوهات خادشة للحياءنادين طارق

المصدر: صدى البلد

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