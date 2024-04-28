استطلاع رأي يحدد المهن الأعلى أجرا في السوق الروسية

أجرت خدمة البحث عن الكفاءات Headhunter في أبريل الجاري استطلاع رأي أرباب العمل لتحديد المهن الأعلى أجرا في سوق العمل الروسية،

واتضح أنهم يقترحون أعلى الرواتب للأخصائيين في مجال تكنولوجيا المعلومات ومتخصصي الجيوديسيا (مسح الأرض).

وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن المهن التي تصدرت تصنيف أعلى الرواتب هي: مهندس DevOps بمتوسط ​​​​راتب 250 ألف روبل شهريا (ما يعادل نحو 2600 دولار)، وقائد فريق التطوير الذي يُعرض عليه 201 ألف روبل شهريا، ومتخصص البيانات بـ 200 ألف روبل.

إقرأ المزيد

وعلاوة على ذلك تقترح الرواتب العالية للمحللين النظاميين والمتخصصين في الجيوديسيا ( مسح الأرض) براتب متوسط ​​يزيد عن 150 ألف شهريا.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بتوقعات الروس بشأن الرواتب عند تغيير الوظائف. واتضح أنه في أغلب الأحيان (42٪ من المشاركين) عند الانتقال إلى وظيفة جديدة يتقدمون بطلب لزيادة الراتب بنسبة 20-30٪.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا