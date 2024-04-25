سخرية كبيرة من تعيلق أفيخاي أدرعي على اقتباس من كلمة أبو عبيدة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اقتباس من كلمة أبو عبيدة، الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، ما أثار تفاعلا كبيرا دفع بالجيش الإسرائيلي إلى التعليق.

وفي الاقتباسات المتداولة من كلمته، قال أبو عبيدة إنه وبعد 200 يوم مرت على الحرب الإسرائيلية على القطاع، لا يزال الجيش الإسرائيلي "عالقا في رمال غزة بلا هدف ولا أفق ولا انتصار موهوم ولا تحرير لأسراه".

لا يزال العدو عالقا في رمال غزة pic.twitter.com/NbLidK0Q1E — Sofiane 🔻🐝 (@Sofiane27240977) April 24, 2024

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من جهته، علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي على تصريحات أبو عبيدة، حيث كتب في حسابه على منصة "إكس": "نعم يا حذيفة كحلوت (الشخصية التي تزعم إسرائيل أنها أبو عبيدة)، نحن "عالقون" في غزة من شماله إلى جنوبه وحتى في بحره، وداخل مراكز ثقلكم وأنفاقكم الاستراتيجية.. يا من هتف بالقتل، بحق الحق أنسيت أنك ظالم؟ أعمي بصرك عن عدل الله، وظلمك يُنطق كل ناطق.. شهدنا وشهد الله على ما في قلوبكم من حقد وحسد.. فويل لكم من عذاب الله، يوم لا ينفع الندم.. فكفوا عن غيّكم، وأنتم لا تمثلون البطولة يا جبناء العصر.. فالتاريخ لا يرحم، وسيسجل أفعالكم، ويخلد عاركم للأجيال القادمة.. فالنور أقوى من الظلام، والحق سيُبهر كل الأنام"، على حد تعبيره.

وتفاعل النشطاء مع منشور أدرعي، حيث سخر الكثيرون من تعقيبه، وقال أحدهم معلقا: "صهيوني يتحدث عن الله وعن العدل؟ هذه نكته أو ….؟"، وأضاف آخر: "الحمد لله أن حديثه مزعزعكم وخروجه على الشاشة يجعلكم تنسون حياتكم وتنشغلون بتحليل ما ينطق به".

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — Nooh Ayasreh 𓂆 (@Naseem_nooh) April 24, 2024

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المصدر: RT