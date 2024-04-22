فنانة لبنانية شهيرة تتبرع بفساتينها من أجل فقراء مصر

تبرعت المطربة اللبنانية الشهيرة إليسا بفستانين قامت بارتدائهما في أشهر حفلاتها وذلك بمزاد لصالح مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأشد فقرا.

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ودخل الفستانان في مزاد خيري بحفل بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة مؤسسة راعي مصر، اليوم بولاية نيو جيرسي الأمريكية.

وأحيا الحفل المطربة إليسا والمطرب أحمد سعد بحضور 3500 شخص من الجالية المصرية بالولايات المتحدة.

وتضمن الحفل مزادا خيريا يشارك فيه عدد من الفنانين ببعض من مقتنياتهم التي ظهروا بها في أعمالهم الفنية لصالح دعم الأسر الأكثر فقرا في مصر.

ومن ضمن النجوم المتبرعين أيضا في هذا المزاد الفنان كريم عبد العزيز والفنانة لبلبة والراحلة سعاد حسني وزوجة الفنان جورج سيدهم وأحمد حلمي.

المصدر : اليوم السابع