الداخلية السعودية تنفذ حكم القتل بمواطن بعد إدانته بالخيانة والقتال في صفوف تنظيم إرهابي

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم بيانا بتنفيذ حكم القتل بمواطن لارتكابه أفعالا مجرّمة تنطوي على "خيانة وطنه وانضمامه لكيان إرهابي وتوليه منصبا قياديا".

وذكرت الداخلية السعودية في بيانها: "بتوفيق من الله وعلى ضوء ما توفر لدى الجهات الأمنية من معلومات، تم القبض بتاريخ 8/ 2/ 1441هـ على عبدالرحمن بن ساير بن عبدالله الشمري -سعودي الجنسية- لارتكابه أفعالا مجرّمة تنطوي على: خيانة وطنه، وانتهاجه منهجا إرهابيا يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض، ومبايعته لزعيم تنظيم إرهابي، وذهابه إلى مناطق القتال، وانضمامه لكيان إرهابي، وتوليه منصبا قياديا فيه، ومشاركته في أعماله القتالية، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية".

تنفيذ حُكم القتل بجانٍ لارتكابه أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وانتهاجه منهجًا إرهابيًا يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض، ومبايعته زعيم تنظيم إرهابي، وذهابه إلى مناطق القتال وانضمامه لكيان إرهابي وتوليه منصبًا قياديًا فيه، ومشاركته في أعماله القتالية، وتمويله الإرهاب… pic.twitter.com/huseN2rgXc — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 22, 2024

وأضاف البيان: "انتهى التحقيق من قبل النيابة العامة، بتوجيه الاتهام للمذكور بارتكاب تلك الأفعال المجرّمة، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت إدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالقتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكور يوم الاثنين 13/ 10/ 1445هـ الموافق 22/ 4/ 2024م بمنطقة الرياض".

واختم البيان: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعا لشره وردعا لغيره".

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المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية