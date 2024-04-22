أبو الغيط عن انقطاع الكهرباء في مصر: زوجتي أصبحت خبيرة بتقديم الشكاوى

علق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على خطة تخفيف أحمال الكهرباء في مصر، قائلا إن الكهرباء "تنقطع بشكل يومي"، وإن زوجته "أصبحت خبيرة في تقديم الشكاوى".

وفي لقاء تلفزيوني قال أبو الغيط إن "الكهرباء عندنا في مركز طوخ بالقليوبية تنقطع لمدة ساعة واحدة من الساعة 2:05 إلى 3:05 عصرا".

وأضاف: "زوجتي أصبحت خبيرة في الاتصال بمسؤولي الكهرباء وتقديم الشكاوى"، مشيرا إلى استعداده لتحمل هذا الأمر "في سبيل أن يؤمن الخير ذلك للمجتمع الذي يشعر بكرامته وقيمته".

ومنذ الصيف الماضي، تسببت درجات الحرارة المرتفعة التي تزيد عن 35 درجة مئوية، في انقطاع التيار الكهربائي داخل مصر لمدة ساعة أو ساعتين يوميا، في إطار خطة الحكومة المعلنة لتخفيف الأحمال.

وأعلنت الحكومة المصرية، قبل أسبوعين تقريبا، إعادة تطبيق خطة تخفيف الأحمال وعودة انقطاع التيار الكهربائي مرة أخرى، بعد إيقافها مؤقتا خلال شهر رمضان.

وتنفذ مصر هذه الخطة منذ يوليو الماضي، نتيجة نقص الغاز المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية.

المصدر: RT