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مصر.. حكم بسجن مذيعة لتعاطيها المخدرات

مجتمع

مصر.. حكم بسجن مذيعة لتعاطيها المخدرات
Legion-Media
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قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع سجن المذيعة إنجي حمادة عاما مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامها بتعاطي المخدرات بعد ضبطها في قضية "فيديو المطبخ".

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن "الجهات المختصة أحالت في وقت سابق المذيعة إنجي حمادة لمحكمة الجنايات لما نسب إليها من اتهامات بحيازة مخدر التامول".

كما أوضحت أن "جهات التحقيق قررت فصل قضيتها عن قضية البلوغر كروان مشاكل بعد اتهامهما بنشر محتويات غير أخلاقية على موقع التيك توك".

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة إنجي حمادة، المعروفة أيضا باسم سماح مصطفى عبد الفتاح، في قضية المخدرات بعدما "تم ضبطها والعثور بحوزتها على 7 أقراص من مخدر التامول".

هذا وكشفت التحقيقات التي أجرتها إدارة الآداب في قطاع الشرطة المتخصصة أن "إنجي حمادة، وهي فتاة تحمل سوابق جنائية في قضايا تبديد وآداب عامة، قامت ببث تلك المقاطع عبر تطبيقي بيغو لايف وتيك توك، بهدف زعزعة الآداب العامة وتحريض الأشخاص على ارتكاب أفعال غير لائقة".

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المصدر: وسائل إعلام مصرية 

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