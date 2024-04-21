أول سيدة مصرية تتولى رئاسة قرية بمركز سمسطا

تولت أشجان سيد عرفة، منصب رئيس الوحدة المحلية بقرية الشنطور بمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف، كأول سيدة تتولى منصب رئيس قرية بمركز سمسطا.

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وقالت أشجان سيد عرفة، إنها تعمل على مدار الـ 24 ساعة، بداية من فجر كل يوم بالمرور على المخابز البلدية بالتنسيق مع مكتب التموين، لمتابعة جودة رغيف الخبز المقدم للمواطن، وحل مشاكل المواطنين والعمل على تنفيذ كافة المهام التي يسندها لنا المحاسب نشأت معبد رئيس مدينة سمسطا ونواب رئيس المدينة، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" المصرية.

وعبرت أشجان سيد عن سعادتها بتولي منصب رئيس الوحدة المحلية بقرية الشنطور جنوب بني سويف، كأول سيدة تتولى هذا المنصب بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، حيث وجهت شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على توليها هذا المنصب في عهده، ودعمه للمرأة وليس هناك فرق بينها وبين الرجال.

وأكدت أشجان سيد أن هدفها هو المواطن، وحل أي مشاكل تواجهه بأسرع وقت، وتذليل أي معوقات قد تقابله، مشيرة إلى أن المرأة نجحت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تولى مناصب عديدة، ولا يوجد فرق بينها وبين الرجل في أي شيء، حيث عبرت عن سعادتها بالعمل في المحليات.

المصدر: الوطن