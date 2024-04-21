نجل الفنان المصري الراحل صلاح السعدني ينفعل في جنازة والده ويصب جام غضبه على الصحفيين (فيديو)

أقيمت يوم الجمعة جنازة الفنان المصري الراحل صلاح السعدني بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد غرب العاصمة المصرية القاهرة وسط حضور واسع لنجوم الفن والثقافة والإعلام.

وظهر الفنان أحمد السعدني نجل الفنان الراحل متأثرا وهو يحمل جثمان والده للصلاة عليه داخل المسجد، حيث جلس يقرأ القرآن برفقة أحمد السقا وأحمد رزق.

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وخلال تشييع الجثمان طالب الفنان محمد عادل إمام وسائل الإعلام والمصورين بعدم تصوير صديقه أحمد السعدني أثناء بكائه على والده الراحل مطالبا إياهم بمغادرة المكان، فيما انفعل أحمد السعدني على المصورين أيضا وصب جام غضبه عليهم.

ووثق مقطع فيديو انفعال الممثل أحمد السعدني على الصحفيين في جنازة والده الفنان صلاح السعدني.

وأوضح الفيديو أحمد السعدني وهو يوجه انتقادات لبعض الصحفيين والمصورين الذين كانوا يحاولون التقاط صور لجثمان الفنان الراحل.

وتوفي الفنان الكبير صلاح السعدني يوم الجمعة عن عمر ناهز 81 عاما، وشيع جثمانه من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

المصدر: وسائل إعلام