تراجع معدل الزيادة السكانية في مصر.. ومسؤول يوضح الأسباب

أشار الدكتور حسين عبد العزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن ثمة تغيرات في مصر أدت إلى تراجع معدلات الزيادة السكانية، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية التنموية

وأضاف عبد العزيز أن اطلاق مشروع تنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022 كان بهدف التصدي للنمو السكاني المتسارع، حيث يتضمن المشروع توفير خدمات تنظيم الأسرة وتقديمها مجانا للمحتاجين.

وأكمل المستشار أن الصعوبات الاقتصادية تعتبر أحد العوامل التي ساهمت في انخفاض معدلات الزيادة السكانية، مشيرا إلى أهمية تفكير الأسر بحكمة بتوفير حياة ورعاية مناسبة للأطفال.

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وأعرب عبد العزيز عن أمله في استمرار انخفاض معدل النمو السكاني، حيث أشار إلى أنه في عام 2014 بلغ عدد المواليد مليونين و700 ألف، بينما في عام 2023 بلغ عددهم مليونين و33 ألفا، ما يعكس انخفاضا بحوالي 700 ألف مولود، وهذا يعتبر تراجعا ملموسا.

وأوضح أن الانخفاض في النمو السكاني يتيح للدولة توفير رعاية صحية وتعليم جيد، بحيث يمكن للأطفال أن يترعرعوا في بيئة مناسبة تساعدهم على حياة صحية وتعليمية متميزة.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ تعداد سكان مصر حوالي 106.25 مليون نسمة. وتستحوذ محافظتا القاهرة والجيزة على نحو 20 مليون نسمة من إجمالي عدد سكان مصر.

وأما تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات، فقد أظهرته بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية حيث انخفض معدل الإنجاب من "3.5" مولود لكل سيدة عـام 2014 إلى "2.85" مولود لكل سيدة عام 2021 و" 2.76" مولود لكل سيدة عام 2022.

المصدر: مصراوي