بقيا دون طعام لمدة 3 أيام.. واقعة تهز قرية مصرية والأمن يتدخل (صورة)

أفاد مصدر أمني، بأن أهالي قرية دمياط التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية في مصر، عثروا على طفلين محبوسين داخل شقة لمدة ثلاثة أيام دون طعام أو شراب، من خلال سماع صوت بكائهما.

وفي تفاصيل الواقعة، تلقت الأجهزة الأمنية في الغربية إخطارا من قسم شرطة قطور، بالعثور على الطفلين اللذين لم يتجاوزا 3 سنوات، دون مرافق، وبعد المعاينة، تبين أن الطفلين كانا يعيشان مع والدهما الذي تركهما وغادر المنزل دون عودة، تاركا إياهما دون طعام.

وقال مصدر في مديرية أمن الغربية، إن "الأهالي سمعوا بكاء الأطفال داخل الشقة لمدة 3 أيام متواصلة، انتهت بفتح باب المسكن، حيث كان الصغار، في حال يرثى له، بعد أن تأكدوا من عدم وجود أحد مع الأطفال وتم إبلاغ الشرطة".

وأضاف المصدر الأمني، أن "الشرطة حاولت الوصول لأي معلومات عن الأب من الجيران الذين أكدوا لهم أنه مستأجر الشقة منذ فترة قريبة وليس له اختلاط بأحد، ولم يستدل عليه عن طريق الأطفال لصغر سنهم".

وأشار إلى أن "التحريات الأمنية توصلت إلى مالك المنزل، حيث قدم نسخة من عقد الإيجار المبرم بين والد الأطفال وصاحب الشقة، للحصول على العنوان، وتبين أن والدهما مقيم بمنطقة التبين التابعة لمدينة حلوان في محافظة القاهرة، بحسب بياناته المسجلة، وجار البحث عنه والقبض عليه بتهمة الإهمال وتعريض حياة أطفال للخطر".

وتم نقل الطفلين إلى مستشفى قطور العام نظرا لسوء حالتهما الصحية، حيث تلقيا الرعاية الطبية الضرورية، وتم نقلهما إلى دار رعاية في طنطا بعد تحسن حالتهما، وإخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وهزت الواقعة قرية دمياط ولاقت استنكارا وغضبا كبيرا.

المصدر: صدى البلد+ مصراوي