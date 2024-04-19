الدرك المغربي يطلق النار على كلب لإنقاذ فتاة قاصر مختطفة

عرضت عناصر الدرك الملكي المغربي على أنظار النيابة العامة المختصة بمدينة الجديدة مشتبها به بمحاولة اختطاف فتاة تحت الإكراه والتهديد، ما دفع عناصرها لإطلاق النار على كلب لإنقاذها.

وأفادت وسائل إعلام مغربية بأن "المركز الترابي للدرك الملكي أولاد فرج تلقى اتصالا من سيدة تطلب النجدة لتخليص ابنتها القاصر من قبضة مشتبه فيه حاول اختطافها ليلا مستعملا سلاحا أبيض وكلب حراسة من فصيلة شرسة، لإكراه الضحية على اصطحابه وهتك عرضها بالقوة".

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وأوضحت أن "عناصر الدرك تجاوبت مع نداء الاستغاثة بالجدية والسرعة المطلوبتين، حيث انتقلت فرقة تدخل إلى مكان الحادث لتخليص الفتاة، إلا أن المشتبه فيه هاجم فرقة الدرك بسلاح أبيض وتحريض كلب الحراسة الذي أصاب أحد عناصر الضابطة القضائية بجروح، ما اضطره إلى إطلاق رصاصة على الكلب الذي سقط صريعا، ونجح بالتالي في تحييد الخطر".

هذا وتمكنت عناصر الدرك من شل حركة المشتبه فيه والسيطرة عليه، وحجز الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزته، وإنقاذ القاصر، ثم اقتياده إلى مركز الدرك للاستماع إلى أقواله بخصوص علاقته بالحادث وملابسات ارتكابه، فضلا عن الاستماع إلى القاصر بحضور ولي أمرها، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية بإقليم الجديدة.

المصدر: "هسبريس"