مصر.. رجل أعمال يلقى حتفه داخل مصعد

قالت وسائل إعلام مصرية إن فصل التيار الكهربائي تسبب في وفاة رجل الأعمال وصاحب شركة "أورانج" للسياحة محمود خطاب.

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ووفقا للتحريات الأولية تبين أنه "أثناء وجوده بالمصعد الخاص بمسكنه انقطع التيار الكهربائي وتوقف المصعد بين الطابقين السادس والسابع، وحاول الضحية الخروج من باب المصعد فاختل توازنه وسقط من الطابع السابع إلى الأرض جثة هامدة في الحال"، حيث تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

وبعد الكشف الأولي على الجثة، "تبين وجود نزيف حاد في الرأس والبطن والصدر، بالإضافة إلى جروح في الرأس وكدمات على جسمه. لم يكن بإمكان الطاقم الطبي إسعافه نظرا لوفاته على الفور".

لم يتضح بعد ما إذا كان سبب انفصال الكهرباء عطل طارئ أم نتيجة عمليات التقنين التي تشهدها البلاد حاليا.

المصدر: فيتو