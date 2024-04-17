مصر.. مذبحة مرعبة قبل صلاة الفجر

شهدت قرية إبيار بمحافظة الغربية مذبحة أسرية مرعبة قبل صلاة الفجر، حيث أقدم شاب على قتل اثنين وإصابة آخر من أفراد أسرته.

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وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم فى الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وجاءت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ يفيد بوقوع جريمة قتل بقرية إبيار بدائرة المركز وأنباء عن مقتل شخصين وإصابة آخر من أسرة واحدة.

على الفور انتقلت قوة أمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية وتبين من التحريات نشوب مشادة كلامية بين المتهم وشقيقة الأكبر واثنين من أبناء شقيقه الأكبر.

وقام المتهم بالتعدي على شقيقه الأكبر والمجني عليهم بسلاح أبيض - سكين - أسفر عن مصرع شقيقه وأحد أبنائه وإصابة الآخر.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحريات والمعاينة وسؤال شهود العيان حول ظروف وملابسات الواقعة.

المصدر: القاهرة 24