رصد "ظاهرة غريبة" في الرمال بالسعودية ( فيديو)

أظهر فيديو متداول "ظاهرة غريبة" للرمال بعد هطول أمطار غزيرة في السعودية.

إقرأ المزيد

ويسمع خلال الفيديو صوت شاب يقول: " الأرض ترتجف، هذه ظاهرة غريبة، الأرض رطبة وتتحرك. شوف الأرض كيف تهتز، شوف كيف أهز الأرض بأيدي، شوف السيل".

وتفاعل نشطاء مع الفيديو، وقال بعضهم إن هذه الظاهرة "تسمى بالأرض المرتوية"، وعبر آخرون عن خوفهم مما شاهدوه، فيما قال آخرون إنها ظاهرة عادية تحصل كثيرا بعد نزول كميات كبيرة من الأمطار.

وتشهد المملكة خلال الفترة الأخيرا نزول كميات كبيرة من الأمطار، في الوقت الذي تعيش فيش الإمارات وسلطنة عمان على وقع عاصفة قوية خلفت خسائر كبيرة.

المصدر: RT