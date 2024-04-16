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مواقع التواصل تتداول توقعات ليلى عبد اللطيف حول الأجواء المناخية في سلطنة عمان (فيديو)

مجتمع

مواقع التواصل تتداول توقعات ليلى عبد اللطيف حول الأجواء المناخية في سلطنة عمان (فيديو)
RT / Youtube - @alnahareg
العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف
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انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو لتوقعات العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف عن الأجواء المناخية في سلطنة عمان، بالتزامن مع الحالة الجوية (منخفض المطير) التي تمر بها السلطنة,

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لمقابلة مع ليلى عبد اللطيف، حيث توقعت آنذاك أن الأجواء المناخية في سلطنة عمان ستجعلها تحت رحمة الطبيعة، وتسبب مشاهد مؤسفة، متمنية السلام والأمان للعمانيين في هذه الأجواء القاسية، فيما لم يذكر تاريخ هذه التصريحات.

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هذا وأعلن قطاع البحث والإنقاذ في سلطنة عُمان عن ارتفاع عدد الوفيات جراء المنخفض الجوي الذي تشهده البلاد إلى 18. 

المصدر: RT

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