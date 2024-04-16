فيديو فاضح لمغربية وسعودي يثير الغضب في المملكة.. والأمن يتدخل

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شاب سعودي وفتاة مغربية، ظهرا في محتوى مرئي بأفعال منافية للآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، إنه إشارة إلى ظهور رجل وامرأة في محتوى مرئي متداول بأفعال خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية وسلوكيات منافية للآداب العامة، فإنه تم القبض عليهما وإيقافهما وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهمها وإحالتهما إلى النيابة العامة.

في الرياض #تم_القبض على مغربية وغبي ظهروا في محتوى مرئي بأفعال منافية للآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء. pic.twitter.com/mB1C6zBuh2 — #تم_القبض (@Arrested_911) April 15, 2024

ولم يعرف اسم الفتاة بعد، فيما أفاد نشطاء بأن الشاب مواطن سعودي يدعى شامي الجهراني.

وينص القانون السعودي على أن عقوبة إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية 3 ملايين ريال.

شرطة منطقة الرياض تقبض على رجل وامرأة ظهرا في محتوى مرئي بأفعال منافية للآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء. pic.twitter.com/Af0xbuvLfh — الأمن العام (@security_gov) April 15, 2024

عاجل 🔴



شرطة منطقة #الرياض :



إشارة إلى ظهور رجل وامرأة في محتوى مرئي متداول بأفعال خادشة للحياء ذات إيحاءات جنسية وسلوكيات منافية للآداب العامة، فقد تم القبض عليهما وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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المصدر: RT