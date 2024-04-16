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فيديو فاضح لشاب وشابة يثير الغضب في المملكة.. والأمن يتدخل

مجتمع

فيديو فاضح لشاب وشابة يثير الغضب في المملكة.. والأمن يتدخل
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ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شاب سعودي وفتاة مجهولة الهوية، ظهرا في محتوى مرئي بأفعال منافية للآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، إنه إشارة إلى ظهور رجل وامرأة في محتوى مرئي متداول بأفعال خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية وسلوكيات منافية للآداب العامة، فإنه تم القبض عليهما وإيقافهما وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهمها وإحالتهما إلى النيابة العامة.

ولم يعرف اسم الفتاة بعد، فيما  أفاد نشطاء بأن الشاب مواطن سعودي يدعى شامي الجهراني.

وينص القانون السعودي على أن عقوبة إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية 3 ملايين ريال.

المصدر: RT

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