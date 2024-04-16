الحبس 18 شهرا للمشرفة على الأسلحة في فيلم أليك بالدوين "راست"

عوقبت مشرفة على أسلحة سينمائية بالسجن ثمانية عشر شهرا في واقعة إطلاق الممثل أليك بالدوين النار خلال تصوير فيلم "راست"، في جلسة للنطق بالحكم يوم الإثنين في محكمة بولاية نيو مكسيكو.

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ودانت هيئة محلفين مسؤولة عن الأسلحة السينمائية هانا غوتيريز ريد في مارس بتهمة القتل غير العمد في وفاة المصورة السينمائية هالينا هاتشينز، وتم احتجازها لأكثر من شهر في سجن مقاطعة على أطراف سانتا في.

وكان بالدوين، الممثل الرئيسي والمنتج المشارك لفيلم "راست"، يوجه مسدسه نحو هاتشينز عندما انطلقت رصاصة من المسدس، ما أدى إلى مقتل هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.

ودفع بالدوين ببراءته في تهمة القتل غير العمد في مقتل هالينا هاتشينز بالرصاص، ومن المقرر أن يحاكم في يوليو المقبل في إحدى محاكم سانتا في.

وصدر الحكم ضد غوتيريز ريد من قبل قاضية نيو مكسيكو ماري مارلو سمر التي تشرف على الإجراءات ضد بالدوين.

وألقى ممثلو الادعاء باللائمة على غوتيريز ريد في جلب الذخيرة الحية عن غير قصد إلى موقع تصوير فيلم "راست" رغم كونها محظورة أصلا، ولعدم اتباعها بروتوكولات سلامة الأسلحة الأساسية.

المصدر: "أسوشيتد برس"