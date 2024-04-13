"ألغى رحلته للمالديف"..العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد أبو عبيدة تثير سخرية واسعة على مواقع التواصل

أثار إعلان وزارة الخزانة الأمريكية والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد قادة حركة "حماس"، بينهم المتحدث باسم كتائب "القسام"، أبو عبيدة، سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد تفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع هذا الإعلان، وتلقوه بسخرية كبيرة، فمن جهة لا تزال شخصية أبو عبيدة مجهولة، ومن جهة أخرى فإن العقوبات لن تؤثر عليه بما هو عليه.

وكتب أحدهم معلقا: "الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أبو عبيدة.الآن أبو عبيدة يعيش في وضع صعب.. ثرواته في الخزانة الأمريكية ضاعت، وإجازاته التي يقضيها في أمريكا وعلى شواطئ مدنها قد حُرم منها..طائراته الخاصة توقفت عن الحركة..مسكين أبو عبيدة أين يقضي إجازاته؟"

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على #أبوعبيدة

الآن أبو عبيدة يعيش في وضع صعب ثرواته في الخزانة الأمريكية ضاعت وإجازاته التي يقضيها في أمريكا وعلى شواطئ مدنها قد حُرم منها طائراته الخاصة توقفت عن الحركة

مسكين #ابو_عبيدة أين يقضي إجازاته pic.twitter.com/xyJnMSvGWW — مصــري غلبان ⭑🗨️ (@msr3y1) April 12, 2024

وأضاف آخر ساخرا: "أبو عبيده يلغي قضاء إجازته في جزر المالديف وتايلاند هذا الصيف، بعد قرار الخزانة الأمريكية فرض عقوبات عليه..معلش يا سيد الرجال معوضه الصيف الجاي إن شاء الله".

ابو عبيده يلغي قضاء اجازته في جزر المالديف وتايلاند هذا الصيف ، بعد قرار الخزانة الأميركية فرض عقوبات عليه ،، معلش ياسيد الرجال معوضه الصيف الجاي ان شاء الله . #كتائب_القسام#ابو_عبيدة#حماس#القسامpic.twitter.com/M5CxHbeiLA — نۈرٍسًٌُُيَن (@norsin8nader8) April 13, 2024

كما انتشر الكثير من التغريدات الساخرة من هذا القرار، مستهزئة بالولايات المتحدة.

الله يعوضك عوض خير يا ابو عبيدة

الله يعوضك في شركاتك وبيوتك والاملاك في امريكا والملايين تعتك في البنوك !!



وزارة الخزانة الأميركية:

فرض عقوبات على الناطق العسكري لكتائب القسام " أبو عبيدة " و عدد من قادة كتائب القسام بحيث أردفت أن أبو عبيدة هو المسؤول عن قسم التأثير السيبراني… — Tamer | تامر (@tamerqdh) April 13, 2024

🚨الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على المتحدث باسم القـ.ــسام "أبو عبيدة"



هلأ ماعاد يقدر يسافر على المالديف 🤕 pic.twitter.com/kGWx2LnaFr — karam🇵🇸 (@karamomar96) April 12, 2024

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جدير بالذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أعلنا يوم أمس الجمعة فرض عقوبات ضد حركة "حماس"، مستهدفين قادة العمليات السيبرانية الهجومية والطائرات المسيرة في غزة ولبنان.

وقالت الوزارة في بيان: "يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إجراءات ضد حماس، مستهدفا قادة العمليات السيبرانية الهجومية والمركبات الجوية المسيرة المتواجدين في قطاع غزة ولبنان. وبالتزامن مع هذا الإجراء، يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات تستهدف حماس أيضا".

المصدر: RT