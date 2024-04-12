شابة أمريكية تتظاهر بأنها مراهقة لتمارس أفعالا مخلة مع الأولاد الأصغر سنا!

وجهت إلى شابة أمريكية من ولاية فلوريدا (23 عاما)، تظاهرت بأنها فتاة مراهقة بغية التحرش بصبي مراهق، تهم "افتراس" المزيد من الضحايا.

أليسا آن زينجر، من تامبا بولاية فلوريدا، تظاهرت بأنها فتاة صغيرة تبلغ من العمر 14 عاما، لـ"تفترس" طلاب المدارس الإعدادية وتمارس أفعالا جنسية مع أولاد أصغر سنا منها.

وقد تم القبض عليها في نوفمبر المكاضي لمشاركتها في أكثر من 30 فعلا جنسيا مع تلميذ واحد على الأقل لا يتجاوز عمره 12 عاما من مدرسة ويلسون المتوسطة.

وتم احتجاز زينجر بسبب مزاعم بأنها تظاهرت بأنها مراهقة تدرس في المنزل للتواصل مع الضحية عبر "سناب شات"، قبل الدخول في علاقة جنسية معه.

كما تم القبض عليها للمرة الثانية يوم الخميس ووجهت إليها تهم إضافية بارتكاب جرائم جنسية بعد أن أكد أربعة ضحايا آخرين أن زنجر استهدفتهم.

وأوضحت السلطات أن زينجر مارست الجنس مع الضحية الأولى عدة مرات، وأنها أرسلت مقطع فيديو إباحياً إلى العديد من الأطفال عبر الـ"سناب شات".

كما وُجهت إليها تهمتان بالضرب البذيء والفسق وخمس تهم بالتحرش بضحايا فحشها تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما، فيما يعتبر سن "الموافقة" على الجنس في فلوريدا 18 عاما.

إقرأ المزيد

وتشير سجلات المحكمة إلى أن زينجر تنازلت عن حقها في الاستدعاء وأعلنت براءتها من التهم الموجهة إليها.

وأظهرت السجلات أنه تم إطلاق سراحها من سجن طريق أورينت في 24 نوفمبر، وهو يوم اعتقالها، بعد أن دفعت كفالة قدرها 7500 دولار عن كل تهمة جناية من الدرجة الثانية.

وقد زُعم أن زينجر والضحية التقيا عبر "سناب شات" في نهاية مايو 2023. وحتى انفصالهما في سبتمبر، اعتقد الصبي الضحية أن الشابة كانت تبلغ من العمر 14 عامًا.

وتم تنبيه الشرطة إلى العلاقة في أكتوبر.

وبمجرد مقابلة المسؤولين للضحية، تم الكشف عن أن المشتبه بها مارست معه نشاطا جنسيا حوالي 30 مرة وأخبرته بأنها تحرشت بأولاد آخرين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عاما في الماضي.

وقال لي بيركاو، رئيس قسم شرطة تامبا: "إنه أمر مزعج ومثير للقلق أن نرى شخصا بالغا يستغل طفلا ويفترسه".

وفي يوليو، تم القبض على المتهم والضحية وهما يسرقان متجرا، حيث عرفت عن نفسها لضابط باستخدام اسمها الحقيقي لكنها قالت إنها ولدت في عام 2009.

ولم يتمكن الضابط من العثور على معلومات عنها على أساس أن تاريخ ميلادها هو عام 2009 كما قدمته ولكنه عثر على معلومات عن أليسا آن زنجر، ولدت في عام 2001.

وأخبرت الشابة الضابط أن لها أختا غير شقيقة تحمل نفس الاسم، ولكن بعد الكشف عن العلاقة، أكد أصحاب العمل في تامبا بوبليكس، حيث عملت زينجر، أنها بالغة.

المصدر: "دايلي ميل"