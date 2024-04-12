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وفاة مصمم الأزياء الإيطالي روبرتو كافاللي

مجتمع

وفاة مصمم الأزياء الإيطالي روبرتو كافاللي
AFP
مصمم الأزياء الإيطالي الراحل روبرتو كافاللي
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توفي مصمم الأزياء الإيطالي الشهير ومؤسس العلامة التجارية التي تحمل اسمه "روبرتو كافاللي" اليوم الجمعة عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن المصمم الشهير توفي في منزله في فلورنسا وسط إيطاليا.

يذكر أن روبرتو كافاللي هو مصمم أزياء إيطالي، عرف بتصميماته الغريبة، وهو مؤسس دار الأزياء الإيطالية التي تبيع أفخم وأرقى الملابس والعطورات والجلود والملحقات.

وفاة مصمم الأزياء الإيطالي روبرتو كافاللي
AFP
مصمم الأزياء الإيطالي الراحل روبرتو كافاللي

واشتهر كافاللي بإجراءات الطباعة الحاصلة على براءة اختراع على الجلد والمطبوعات الحيوانية الجذابة، وأصبح اسما مألوفا في عالم الموضة.

وولد كافاللي في 15 نوفمبر 1940 في فلورنسا، المركز الأول لصناعة الجلود في إيطاليا، وكان معروفا باستخدامه للجلود المطبوعة والجينز المطاطي المصقول بالرمل.

المصدر: صحيفة "كورييري ديلا سيرا"

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