السعودية.. بيان أمني بشأن القبض على مواطن قتل رجلا وامرأة بإطلاق النار عليهما يثير تفاعلا

أعلنت السلطات السعودية يوم الخميس، القبض على مواطن قتل رجلا وامرأة بإطلاق النار عليهما في منطقة الرياض.

وفي حسابه على منصة "إكس"، قال الأمن العام السعودي: قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن لقتله رجلا وامرأة بإطلاق النار عليهما.

وأضاف البيان أنه تم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

الله يرحمهم وحسبي الله عليه — خايرون لطمه (@khalied39) April 12, 2024

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وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع هذا البيان، حيث استنكروا هذه الجريمة، وعلق أحدهم قائلا: "الله يرحمهم وحسبي الله عليه"، وأضاف آخر: "الله لا يوفقه"، فيما كتب أحدهم معلقا: "يسكر ...ويتفلت على الناس".

المصدر: RT