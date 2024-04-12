مصر.. الكشف عن اعترافات رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين في فضيحة كبرى

كشفت وسائل إعلام مصرية عن اعترافات الرئيس السابق للاتحاد المصري لرياضات المكفوفين أحمد محمد عوين، خلال التحقيق في قضية تزويره مع آخرين أوراقا رسمية.

فقد أفاد موقع "القاهرة 24"، بأنه حصل على نص التحقيقات وأقوال الشهود في القضية المتهم فيها رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين السابق، ونائب رئيس الاتحاد، ومدير إدارة بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وآخرون، في فضيحة سفر عدد من المبصرين لتمثيل ناد رياضي للمكفوفين في بطولة عالمية بإحدى الدول الأوروبية، وهروب المبصرين بعد ذلك.

وحسب "القاهرة 24"، فقد أقر أحمد محمد عوين (54 عاما، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، شاهد عيان أمام التحقيقات) أن جميع الأسماء الصادر بحقهم القرار الوزاري بسفرهم ضمن بعثة أحد الأندية لتمثيلها في بطولة بإحدى الدول الأوروبية، ليسوا لاعبين بالاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، بل هم ليسوا مكفوفين، عدا لاعبين اثنين فقط.

وبين أن باقي الأسماء ليسوا مسجلين أساسا بسجلات الاتحاد أو نادي الإيمان الرياضي لممارسة لعبة كرة الهدف، مشيرا إلى أنه ترتب عن ذلك وجود ضرر تمثل في إثبات ذلك بمحررات رسمية تم بناء عليها استصدار قرار وزاري بالموافقة على سفر تلك البعثة.

ولفت إلى أن المسؤول عن ذلك هم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين برفقة أعضاء مجلس إدارة نادي الإيمان الرياضي.

ونشر "القاهرة 24" أمر الإحالة في قضية إيفاد مبصرين، ليسوا لاعبين بالاتحاد المصري، لتمثيل البلاد في إحدى الدول الأوروبية، خلافا للحقيقة.

وجاء المتهمون حسب أمر الإحالة في القضية على النحو التالي:

المتهمون في القضية هم "أحمد م. ع."( 46 عاما، رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين السابق)، و"أسامة أ. م." (50 عاما، نائب رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين)، و"سمير م. ع." (59 عاما، مدير إدارة بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء)، و"مشير م. ع." (58 عاما، نائب مدير شركة اندلج للسياحة)، و"طارق ع. ع." (54 عاما، مالك مكتب سياحة".

المصدر: "القاهرة 24"