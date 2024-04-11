طيار إسرائيلي يتحرش جنسيا بمضيفة في أثناء حرب غزة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه "تم إيقاف طيار في شركة "العال" الإسرائيلية عن القيام بوظيفته لفترة طويلة، وتلقى عقوبات إضافية بعد تحرشه الجنسي بمضيفة طيران".



وذكرت "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر مطلعة أن الحادثة وقعت قبل عدة أشهر في أثناء الحرب، حيث تقدمت المضيفة بشكوى إلى إدارة الشركة.

من جهته، اعترف الطيار بهذا الفعل، فيما ردت شركة "العال" على ذلك قائلة: "إن الشركة لا تتسامح مطلقا مع التحرش الجنسي وتتعامل معه بمنتهى الجدية".

وأضافت: "وقد قامت الشركة بدراسة القضية بالتعاون مع أطراف خارجية، وتم التعامل معها بشكل حاسم وفقا لأحكام القانون".

المصدر: "يديعوت أحرونوت"