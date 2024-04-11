مصر.. فيديو لصاحب مشهد "محيي الشرقاوي" يثير تفاعلا كبيرا

بطريقة كوميدية، احتفل الفنان المصري حمدي هيكل صاحب شخصية أبو موتة فى فيلم فول الصين العظيم بحفل زفاف ابنته.

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وحرص أبو موتة علي مشاركة ابنته وزوجها مقطع فيديو يجسدان فيه مشهد "يوم ورا يوم" في الفيلم الشهير على طريقة التيك توك.

ونشر المصور أحمد سعيد مقطع الفيديو الذي يظهر من خلاله المشهد الذي جسده الفنان حمدي هيكل مع ابنته وزوجها عبر حسابه الشخصي بفيسبوك، حيث قال: "أبو موتة 20 سنة اعتقال و15 سنة سطو مسلح و10 جرائم قتل و10 اغتصاب".. وطلب من العريس أن ينطق كلمة السر كما فعل "هنيدي" في الفيلم.

وانتهى المشهد بأداء أغنية "يوم ورا يوم" للفنانة سميرة سعيد.

المصدر: RT