رد فعل السيسي لمحاولة تهدئة طفل خلال حفل عيد الفطر

ظهر فيديو عفوي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال تهدئة طفل خلال صعود والدته للمسرح لتكريمها، في احتفالية تكريم أسر الشهداء في عيد الفطر.

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وظهر الطفل وهو في حالة انزعاج، حيث حاول الرئيس المصري تهدئته إلا أنه استمر في رفض محاولات التهدئة.. حيث تبين بعد ذلك أن الطفل يرغب في الحصول على البالونات المتواجدة على المسرح.

وتوجه الرئيس المصري إلى البالونات الحمراء المتواجدة على المسرح وأهداها للطفل ليهدأ بعد ذلك وتحصل والدته على التكريم.

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الدولة.

وشارك الرئيس السيسي أسر وأبناء الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة احتفالية عيد الفطر المبارك التي أقيمت بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

المصدر: RT