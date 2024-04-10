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داعية سعودي يخطب بالمصلين في أكبر مساجد جنوب آسيا وشبه القارة الهندية (فيديو)

مجتمع

داعية سعودي يخطب بالمصلين في أكبر مساجد جنوب آسيا وشبه القارة الهندية (فيديو)
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الشيخ الدكتور محمد العيسى
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ألقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد العيسى، الأربعاء 10 أبريل، خطبة عيد الفطر، في جامع الملك فيصل في إسلام آباد بدعوة من رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

وأدى العيسى، وهو أيضا رئيس هيئة علماء المسلمين، خطبة العيد في الجامع الذي يعد الأكبر في جنوب آسيا وشبه القارة الهندية، ورابع أكبر جامع في العالم، حيث يستوعب 300 ألف مصل داخل المسجد، و 200 ألف مصل في ساحاته.

وشهدت الخطبة ترجمة فورية للغة الأوردية، التي ينطق بها نحو مليار شخص حول العالم.

واستهل العيسى خطبته بتهنئة المسلمين بقدوم عيد الفطر المبارك، والدعاء بقبول الله لصيامهم وقيامهم في شهر رمضان.

ووفقا لموقع رابطة العالم الإسلامي في باكستان فقد أوضح العيسى أن الإسلام هو "دين الفطرة ومكارم الأخلاق"، وأن المسلم يجب أن يحرص على تقديمه لغير المسلمين بقيمه السمحة.

كما شدد على أهمية أن يعمل المسلم على تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام من خلال أفعاله قبل أقواله.

وختم خطبته بالدعاء لأهل غزة قائلا: "ونحن نفرح بهذا العيد السعيد، لا ننسى مأساة إخواننا في غزة المنكوبة على يد الاعتداء والصلف، رفع الله عنهم، وأحاط بمن ظلمهم".

ووصل الدكتور العيسى إلى إسلام آباد في وقت متأخر من ليلة الأحد في رحلة تستغرق تسعة أيام. ووفقا لمكتب رابطة العالم الإسلامي في باكستان، سيكون الضيف الرئيسي في 13 أبريل في إسلام آباد في حفل توزيع الجوائز على الشباب الحافظين للقرآن الكريم.

المصدر: RT 

 

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