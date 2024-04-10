داعية سعودي يخطب بالمصلين في أكبر مساجد جنوب آسيا وشبه القارة الهندية (فيديو)

ألقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد العيسى، الأربعاء 10 أبريل، خطبة عيد الفطر، في جامع الملك فيصل في إسلام آباد بدعوة من رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

وأدى العيسى، وهو أيضا رئيس هيئة علماء المسلمين، خطبة العيد في الجامع الذي يعد الأكبر في جنوب آسيا وشبه القارة الهندية، ورابع أكبر جامع في العالم، حيث يستوعب 300 ألف مصل داخل المسجد، و 200 ألف مصل في ساحاته.

باكستان تدعو الشيخ د.محمد العيسى لإلقاء خطبة العيد في جامع الملك فيصل بإسلام آباد #العيسى_خطيب_العيد_باسلام_ابادpic.twitter.com/tniylaEth3 — هاشتاق السعودية (@HashKSA) April 10, 2024

وشهدت الخطبة ترجمة فورية للغة الأوردية، التي ينطق بها نحو مليار شخص حول العالم.

واستهل العيسى خطبته بتهنئة المسلمين بقدوم عيد الفطر المبارك، والدعاء بقبول الله لصيامهم وقيامهم في شهر رمضان.

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معالي الشيخ د.#محمد_العيسى، يؤكِّد من منبر جامع الملك فيصل بإسلام آباد:

شعبُ باكستانَ العزيزُ مثّلَ أنموذجًا إسلاميًّا عاليًا في الدعوة إلى الله، وأُنموذجًا رفيعًا في مكارم الأخلاق وصالحِها، وعضوًا قويًّا فاعلًا في أُمَّته.#العيسى_خطيب_العيد_باسلام_ابادpic.twitter.com/kfXSqNDeyw — رابطة العالم الإسلامي (@MWLOrg) April 10, 2024

ووفقا لموقع رابطة العالم الإسلامي في باكستان فقد أوضح العيسى أن الإسلام هو "دين الفطرة ومكارم الأخلاق"، وأن المسلم يجب أن يحرص على تقديمه لغير المسلمين بقيمه السمحة.

كما شدد على أهمية أن يعمل المسلم على تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام من خلال أفعاله قبل أقواله.

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معالي الشيخ د.#محمد_العيسى، يؤكِّد من منبر جامع الملك فيصل بإسلام آباد:

ما نالَ منَ الإسلام أحدٌ مثلَ ما نال منه بعضُ المحسوبين عليه إمَّا بجهلٍ، أو ضلالِ منهجٍ، أو هوىً، أو بسلوكٍ سيِّء، يُقَدَّم كلُّ ذلك باسم الإسلام افتراءً عليه، ودينُ الله منهُ بَرَاء.… pic.twitter.com/y2ChZPtAp5 — رابطة العالم الإسلامي (@MWLOrg) April 10, 2024

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معالي الشيخ د.#محمد_العيسى، يؤكِّد من منبر جامع الملك فيصل بإسلام آباد:

إنْ سألْنا عن أمّةٍ سادتْ، أو مجتمعٍ نهَضَ، أو جيلٍ تميّزَ، أو أُسرةٍ أفلحتْ، فلأنَّ وراءَ ذلك كلِّه تربيةً صالحة، محورُها امرأةٌ صالحة.#العيسى_خطيب_العيد_باسلام_ابادpic.twitter.com/VpHwgRGQIQ — رابطة العالم الإسلامي (@MWLOrg) April 10, 2024

وختم خطبته بالدعاء لأهل غزة قائلا: "ونحن نفرح بهذا العيد السعيد، لا ننسى مأساة إخواننا في غزة المنكوبة على يد الاعتداء والصلف، رفع الله عنهم، وأحاط بمن ظلمهم".

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معالي الشيخ د.#محمد_العيسى، من منبر جامِع الملك فيصل بإسلام آباد:

ونحن نفرحُ بهذا العيد السَّعيد، لا ننسى مأساة إخوانِنا في غزّةَ المنكوبة على يدِ الاعتداء والصّلَف، رفع الله عنهم، وأحاط بمَنْ ظلَمهم.#العيسى_خطيب_العيد_باسلام_ابادpic.twitter.com/lOnjh8vnr1 — رابطة العالم الإسلامي (@MWLOrg) April 10, 2024

ووصل الدكتور العيسى إلى إسلام آباد في وقت متأخر من ليلة الأحد في رحلة تستغرق تسعة أيام. ووفقا لمكتب رابطة العالم الإسلامي في باكستان، سيكون الضيف الرئيسي في 13 أبريل في إسلام آباد في حفل توزيع الجوائز على الشباب الحافظين للقرآن الكريم.

المصدر: RT