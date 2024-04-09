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السعودية.. القبض على شاب ظهر مع فتاة في وضع مخل بالآداب العامة بالرياض (صورة + فيديو)

مجتمع

السعودية.. القبض على شاب ظهر مع فتاة في وضع مخل بالآداب العامة بالرياض (صورة + فيديو)
AFP
الرياض
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ألقت قوات الأمن السعودية القبض على شاب ظهر مع فتاة في وضع مخل بالآداب العامة بالعاصمة الرياض.

وقالت الداخلية السعودية في بيان إن "شرطة منطقة الرياض قبضت على شاب لتوثيقه ونشره محتوى مرئيا تظهر به فتاة في وضع مخل بالآداب العامة".

وأفادت بأنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

ونشرت صفحة "الأمن العام" الموثقة بمنصة "X" مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT

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