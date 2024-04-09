مصر.. فتاة تحاول الانتحار من أعلى جسر في محافظة الجيزة

نجت فتاة من موت محقق قبل ساعات من يوم العيد بمصر بعد أن حاولت الانتحار برمي نفسها من أعلى جسر "كوبري عباس" بمحافظة الجيزة.

وأقدمت الفتاة على محاولة إنهاء حياتها بإلقاء نفسها من الجسر، وتم انتشالها من خلال مركب صياد.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغا بانتشال مركب صياد إحدى الفتيات، بعد العثور عليها في مياه نهر النيل من داخل مشتل أسفل "كوبرى عباس" بالجيزة.

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وأوضحت الأجهزة الأمنية أنها "عثرت على الفتاة، وبالفحص تبين أنها أثناء تواجدها أعلى كوبري عباس بالجيزة ألقت بنفسها في مياه النيل، قبل أن ينتشلها أحد مراكب الصيد تصادف وجوده في موقع الحادث" ولم تذكر دوافع الفتاة للانتحار.

المصدر: "القاهرة 24"