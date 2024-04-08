مصر.. ياسر جلال يعلق على مقالب شقيقه رامز الرمضانية

أشاد النجم ياسر جلال بالنجاح الذي استطاع شقيقه، الفنان رامز جلال، الاحتفاظ به على مدى سنوات من تقديمه برامج المقالب الخاصة به في شهر رمضان، وآخرها برنامج "رامز جاب من الآخر".

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وقال ياسر جلال في تصريحات لبرنامج "الراديو بيضحك"، الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى عبر الراديو 9090: "عايز أقول لكل الناس اللي بتتكلم عن رامز أو بتهاجمه، أولا الفنانين والمشاهير بيروحوا له برجليهم، وفي ناس زمايلي بيكلموني ويقولوا معقولة رامز مش جايبنا السنة دي في البرنامج، لكن أنا رامز مليش دعوة بشغله".

وأضاف: "رامز أصبح حقيقة رمضانية موجودة كل سنة، الأطفال والكبار وكل الناس حتى لو لهم تحفظ على ما يقدمه بتقعد تتفرج عليه".

وتابع: "أشكره على ما يقدمه وعلى قدرته، وأقول له يا رامز يا ابني إنت راجل بجد إنك قادر تتحمل كل الحروب دي وتفضل نجم النجوم، ربنا يوفقك ويزيدك، وأنا أكثر واحد في الكون عارف إنك تستاهل كل خير، رامز بيعمل خير كبير وعلشان كده ربنا بيسترها معاه ويوفقه، وربنا يخليك ليا يا أخويا يا حبيبي".

ويشهد برنامج "رامز جاب من الآخر" الذي يذاع يوميا عقب أذان المغرب كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي، نظرا لما احتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المثيرة وغير المتوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

المصدر: في الفن