مصر.. ياسر جلال يرد على ميار الببلاوي ويحرجها

رد الفنان المصري ياسر جلال، على تصريحات الفنانة ميار الببلاوي الأخيرة، التي قالت فيها إنه تهرب منها، عندما طلبت منه المشاركة معه في مسلسل "الفتوة".

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وقال ردا عليها: "لم أكن أرغب في الرد على هذا الموضوع احتراما للأستاذة ميار، فهي أخت عزيزة وغالية، وعملت معها بعد تخرجي من المعهد عام 1992، وحتى وقتنا هذا".

وروى الفنان ياسر جلال، تفاصيل الواقعة، خلال ظهوره في برنامج "الراديو بيضحك"، مع الإعلامية فاطمة مصطفى، المذاع على الراديو 9090، قائلا: "هي مشكورة وليها كل الاحترام، كلمتني في التليفون، وفي آخر المكالمة قالتلي أنا عايزه أمثل، وفي الوقت ده أنا كنت بصور مسلسل الفتوة، وقالتلي إنها عايزه تمثل معايا، وإن المسلسل مناسب لظهورها بالحجاب، أولا الأدوار كانت متسكنة بالفعل، ثانيا أي نجم محترم ملوش إنه يتدخل في اختيار الممثلين، ده شغل المخرج".

وأوضح: "بسبب غياب ميار عن الساحة من فترة طويلة، فهي لا تعرف ذلك، أنا مش برشح ممثلين ورأيي استشاري فقط".

وتابع الفنان ياسر جلال: "قرار مشاركة ميار الببلاوي في المسلسل من عدمه ليس قراري، لكن قرار المخرج حسين المنباوي، وأنا لا أستطيع أن أفرض وجودها على فريق العمل، وأعتب عليها في ذلك لأني لم أوؤذيها في أي شيء، وأحترمها، ولا زلت احترمها بالطبع، لكن ما فعلته لا يصح، ولا أعلم ما الهدف من قولها".

المصدر: المصري اليوم